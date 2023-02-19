Hatay'da depremde hayatını kaybeden çocukların anısına, enkaza balonlar bağlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri de Hatay oldu. Kentte moloz yığınına dönen bir anaokulunun enkazına, depremde hayatını kaybeden çocukların anısına balonlar bağlandı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler, 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Depremin en derinden hissedildiği illerden biri de Hatay oldu.

BİRÇOK BİNA YIKILDI, ÇOK SAYIDA CAN GİTTİ

Kent genelinde onlarca bina yıkılırken, çok sayıda vatandaşımız da hayatını kaybetti. Bölgedeki enkazlarda arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, kentten gelen bir görüntü, tüm Türkiye'yi duygulandırdı.

ENKAZA BALONLAR BAĞLANDI

Hatay'da depremle birlikte yıkılan binalardan biri de anaokulu olarak kullanılan yapı oldu. Anaokulunun enkazına, asrın felaketinde hayatını kaybeden minikler için balonlar asıldı. Söz konusu görüntüler, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Birçok kullanıcı duygu yüklü paylaşımlar yaptı.

O paylaşımlardan bazıları: