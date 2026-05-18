Haberler

Hatay'da "Depremin ardından topraktan gelen miras" sergisi açıldı

Hatay'da 'Depremin ardından topraktan gelen miras' sergisi açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü kapsamında, 6 Şubat depremlerinin ardından gün yüzüne çıkan tarihi eserlerin yer aldığı 'Depremin ardından topraktan gelen miras' sergisi açıldı. Vali Masatlı, serginin Hatay'ın yeniden dirilişini gösterdiğini belirtti.

Hatay'da 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü kapsamında, "Depremin ardından topraktan gelen miras" sergisi açıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından gün yüzüne çıkan tarihi eserlerin yer aldığı sergi Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM) işbirliğinde, Necmi Asfuroğlu Arkeoloji Müzesi'nde açıldı.

Sergide farklı tarihi dönemlere ait takılar, şişeler ve minyatür objeler gibi çeşitli eserler yer alıyor.

Vali Mustafa Masatlı, burada yaptığı konuşmada, müzelerin yalnızca tarihi eserlerin sergilendiği yerler değil, aynı zamanda milletin hafızasını muhafaza eden irfan merkezleri olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrası hasar gören tarihi yapıları ayağa kaldırdıklarını belirten Masatlı, "Artık Hatay'ımız, Antakya'mız, Defne'miz eski kimliğine kavuşuyor. Habib-i Neccar Camisi'yle, Saint Pierre Kilisesi'yle, Kurtuluş Caddesi'yle, Mustafa Kemal Caddesi'yle ve Uzun Çarşı'sıyla yani kısacası bu şehirde Hatay'ı Hatay yapan ne varsa ayağa kaldırılıyor ve kaldırmaya da devam edeceğiz." dedi.

Masatlı, Hatay'ın medeniyet hafızasının korunması, tarihi kimliğinin yaşatılması ve gelecek nesillere de güçlü kültürel mirasın bırakılmasının en büyük sorumluluklarından biri olduğunu dile getirdi.

Depremlerin kentte bıraktığı yaraların ardından toprağın, kadim şehrin binlerce yıllık tarihini kendilerine emanet ettiğini belirten Masatlı, şunları kaydetti:

"Bu bakımdan bugün de açılışını yaptığımız 'Depremin ardından topraktan gelen miras' sergisi, asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen çalışmalar sırasında gün yüzüne çıkarılan eserlerle Hatay'ın yalnızca bir yıkımın değil aynı zamanda güçlü bir hafızanın, köklü bir medeniyet birikiminin ve yeniden diriliş iradesinin şehri olduğunu da göstermektedir."

Vali Masatlı ve beraberindekiler konuşmanın ardından müzede sergilenen tarihi eserleri inceledi.

Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi orkestrası da müzik dinletisi sundu.

Kaynak: AA / Ali Küçük
Mersin'deki pompalı tüfekli saldırıda can kaybı 5'e yükseldi! Önce eski eşini öldürmüş

Pompalı tüfekli saldırıda can kaybı 6'ya yükseldi
Mersin'de 5 kişinin öldüğü silahlı saldırı anı kamerada

İşte 6 kişinin öldüğü katliamdan ilk görüntüler
'İYİ Parti'den ayrılan Ersin Beyaz AK Parti'ye katılacak' iddiası: İsmi İmamoğlu iddianamesinde geçiyor

İYİ Parti'den istifa eden vekille ilgili çarpıcı "İmamoğlu" iddiası
Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir'deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü

Bir dönem Türkiye'nin konuştuğu 10 yıllık sır çözüldü

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Survivor'da bacağını kaybeden yarışmacının son hali

Survivor'da bacağını kaybeden yarışmacının son hali
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak

Milyonları heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Emtia piyasasında El Nino endişesi: 4 üründe zam kapıda

Piyasaları 'El Nino' korkusu sardı! 4 üründe zam kapıda
Tadilat için girdiği evden cansız bedeni çıktı

Kapı kırıldı, acı gerçek ortaya çıktı: Tadilata gittiği ev mezarı oldu
Sahilde çıplak dolaşan kadına saldırı! O anlar kamerada

Çıplak dolaşan kadını böyle darbetti
Afra Saraçoğlu A.B.İ'ye veda etti

Sezonun en iddialı dizilerindendi: Başrol oyuncusu veda ediyor

Evinde onaysız araç şarj eden doktora 840 bin liralık 'kaçak elektrik' cezası

Doktor da bunu yaparsa! Elektrikli araç şarjı 840 bin TL'ye patladı