Kurban Bayramı'nda Deprem Şehitliği Ziyaretçi Akınına Uğradı

HATAY'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin defnedildiği deprem şehitliği, Kurban Bayramı'nın birinci gününde ziyaretçilerle dolup taştı. Yakınlarını kaybedenler mezarlıkta duygulu anlar yaşadı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 24 bin 147 kişinin hayatını kaybettiği kentte, Kurban Bayramı'nın birinci gününde deprem şehitlikleri ziyaretçi akınına uğradı. Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'ndeki Deprem Şehitleri Mezarlığı, bugün sabah saatlerinden itibaren yakınlarının kaybeden Hataylılarla dolup taştı. Yakınlarının mezarlarını temizleyip, çiçek bırakan vatandaşlar dua etti.

6 Şubat'ta halasını ve babaannesini kaybeden Abdullah Gürbüz, "Bugün buraya ailemizden vefat eden büyüklerimiz için geldim. Onları kabrinde anmak için buradayız. Ne kadar zaman geçerse geçsin, acımız hala taze. Gelip burada onları anıyoruz. Depremde vefat eden herkese Allah rahmet eylesin" dedi.

'DEPREMDEN SONRA HER BAYRAMIMIZ BURUK GEÇİYOR'

Depremde annesini ve dayısını kaybeden Resul Güneş ise "Depremden sonra her bayramımız buruk geçiyor. Kaybettiklerimizle bayramlaşmaya geldik" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı