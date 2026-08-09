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Hatay'da Denizde Kaybolan Çocuk Aranıyor

Hatay'da Denizde Kaybolan Çocuk Aranıyor
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde kaybolan çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde kaybolan çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.

Çevlik Mahallesi sahilinden yüzmek için denize giren Mehmet Ali Himyen (13), bir süre sonra gözden kayboldu.

Çocuğun yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Himyen'in bulunması için denizde ve kıyıda çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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