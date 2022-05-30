Hatay'da denize giren çocuk boğuldu - Haberler

Hatay'da denize giren çocuk boğuldu
AA - Şenol Urman - Güncel
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Hatay'ın Payas ilçesinde denize giren çocuk boğuldu.
Hatay'ın Payas ilçesinde denize giren çocuk boğuldu.
Serinlemek için sahilde denize giren Musa Köse (15) bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.
Haber verilmesi üzerine, olay yerine yönlendirilen sahil güvenlik ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Köse'yi sudan çıkardı.
Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılan Köse, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
AA / Şenol Urman - Güncel