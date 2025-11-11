Haberler

Hatay'da Denizde Hortum Oluştu

Güncelleme:
Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde meydana gelen hortum, kısa süre etkili olduktan sonra karaya ulaşmadan kayboldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kentte sağanak uyarısında bulunmuştu.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde denizde hortum oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sağanak;' uyarısı verdiği kentte, saat 17.00 sıralarında denizde hortum oluştu. Kısa süre etkili olan hortum, karaya ulaşmadan kayboldu. Çevlik ve Deniz mahallelerinde görülen hortum, olumsuzluk yaratmadı.

