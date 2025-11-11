Hatay'da Denizde Hortum Oluştu
Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde meydana gelen hortum, kısa süre etkili olduktan sonra karaya ulaşmadan kayboldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kentte sağanak uyarısında bulunmuştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sağanak;' uyarısı verdiği kentte, saat 17.00 sıralarında denizde hortum oluştu. Kısa süre etkili olan hortum, karaya ulaşmadan kayboldu. Çevlik ve Deniz mahallelerinde görülen hortum, olumsuzluk yaratmadı.
Haber - Kamera: Alican GÜMÜŞ HATAY,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel