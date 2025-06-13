Hatay'da Bahçedeki Yangın Mezarlığa Sıçradı

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Hatay'ın Uzunbağ Mahallesi'nde bilinmeyen bir nedenle çıkan bahçe yangını, rüzgarın etkisiyle mezarlığa sıçradı. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını hızlıca kontrol altına alıp söndürdü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

HATAY'da bahçede çıkan yangın, yakınlardaki mezarlığa sıçradı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.İlçedeki Uzunbağ Mahallesi'nde öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle bahçe yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, yakınlardaki mezarlığa sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ/HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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