Hatay'da Bahçedeki Yangın Mezarlığa Sıçradı

HATAY'da bahçede çıkan yangın, yakınlardaki mezarlığa sıçradı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.İlçedeki Uzunbağ Mahallesi'nde öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle bahçe yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, yakınlardaki mezarlığa sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ/HATAY,