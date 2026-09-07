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Hatay'da asayiş uygulamasından kaçmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı

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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde polis ekiplerinin asayiş uygulamasından kaçmaya çalışan 3 zanlı gözaltına alındı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde polis ekiplerinin asayiş uygulamasından kaçmaya çalışan 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Küçükdalyan Mahallesi'ndeki asayiş uygulaması sırasında 3 kişinin kaçmaya çalıştığını fark etti.

Takip sonucu yakalanan şüpheliler H.G, C.S. ve Ü.H'nin üst aramalarında 30 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Zanlılardan Ü.H'nin ikametinde de arama yapan polis, 48 uyuşturucu hap ve 5 gram esrar buldu.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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