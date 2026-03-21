Hatay'da silahlı kavgada ölen 3 kişinin kimliği belli oldu

Hatay'ın Altınözü ilçesinde aileler arasında çıkan silahlı kavgada üç kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Olayla ilgili altı kişi gözaltına alındı.

HATAY'da aileler arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybedenlerin Nidal Hortum (54), Ahmet Yalçın ve uzman erbaş olan oğlu Adnan Yalçın olduğu belirlendi.

Olay, dün Altınözü ilçesi Keskincik Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede komşu çocukları arasında sokakta tartışma çıktı. Tartışmanın ardından eve giden çocuklar durumu ailelerine anlattı. Bunun üzerine bir araya gelen taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede taş, soba ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Mahallelinin panik ve korku yaşadığı olayda 3 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma görevlilerinin müdahalesiyle kavga güçlükle sonlandırıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Ölen 3 kişinin cansız bedenleri de ekiplerin incelemesinin ardından morga götürüldü.

Jandarma ekipleri, kavgaya karıştıkları şüphesiyle 6 kişiyi gözaltına aldı. Ayrıca taraflar arasında yeni bir olayın yaşanmaması için jandarma ekipleri mahallede ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail: İran'a yönelik saldırılar bu hafta önemli ölçüde artacak

Savaşta yeni faza geçiliyor! İsrail'den dünyayı tedirgin eden mesaj
İran gizli silah iddiasını doğruladı: Menzilimiz hayal ettiklerinin ötesinde

Savaşta bir ilk! Dengeleri değiştirecek gizli silah iddiası doğrulandı
Kim Jong-Un'a karşı 0,07'lik oyu kimler verdi? İşte merak edilen sorunun yanıtı

Yeniden lider seçilen Kim'e 0,07'lik karşı oyu kim verdi?
Baba ve 4 çocuğu evde ölü bulundu! Dikkat çeken intihar notu

Baba ve 4 çocuğu evde ölü bulundu! Yerdeki not sır perdesini araladı
MHP'nin bayram ziyaretine DEM'in Öcalan talebi damga vurdu

MHP'nin bayram ziyaretine DEM'in isteği damga vurdu
Galatasaray'a bayram piyangosu! Kasa ağzına kadar dolacak

Süper Lig devine bayram piyangosu! Kasa ağzına kadar dolacak
Pezeşkiyan'dan savaşın 22. gününde dikkat çeken nükleer silah mesajı

Savaş sürerken Pezeşkiyan'dan çarpıcı nükleer silah mesajı
Baba ve 4 çocuğu evde ölü bulundu! Dikkat çeken intihar notu

Baba ve 4 çocuğu evde ölü bulundu! Yerdeki not sır perdesini araladı
UEFA'dan Liverpool'a Noa Lang soruşturması

Liverpool bu kopuk parmağın bedelini ödeyecek
Fenerbahçe'de deprem! İşte yönetimin 'Güle güle' dediği ilk isim

Fenerbahçe'de deprem! İşte "Güle güle" dediği ilk isim