Hatay'da silahlı kavgada ölen 3 kişinin kimliği belli oldu

HATAY'da aileler arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybedenlerin Nidal Hortum (54), Ahmet Yalçın ve uzman erbaş olan oğlu Adnan Yalçın olduğu belirlendi.

Olay, dün Altınözü ilçesi Keskincik Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede komşu çocukları arasında sokakta tartışma çıktı. Tartışmanın ardından eve giden çocuklar durumu ailelerine anlattı. Bunun üzerine bir araya gelen taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede taş, soba ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Mahallelinin panik ve korku yaşadığı olayda 3 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma görevlilerinin müdahalesiyle kavga güçlükle sonlandırıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Ölen 3 kişinin cansız bedenleri de ekiplerin incelemesinin ardından morga götürüldü.

Jandarma ekipleri, kavgaya karıştıkları şüphesiyle 6 kişiyi gözaltına aldı. Ayrıca taraflar arasında yeni bir olayın yaşanmaması için jandarma ekipleri mahallede ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı