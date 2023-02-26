Hatay'da ağır hasarlı binalardan geriye 'kiralık' ya da 'satılık' yazıları kaldı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki depremin en büyük yıkımı yaşattığı Hatay adeta hayalet şehre dönerken, hasarlı binalardan geriye "kiralık" ya da "satılık" ilanları kaldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 20 Şubat'ta 3 dakika ara ile Hatay'da yaşanan iki deprem sonrası hasar gören binalara giriş yasaklandı; kent adeta hayalet şehre döndü.

EMNİYET GÜÇLERİ ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI

Yasağa ve tehlikeye aldırmayan bazı depremzedelerin ise binalara girip, eşya almaya çalıştığı görüldü. Emniyet güçleri, bina önlerinde nöbet tutarak depremzedelere engel olmaya çalıştı.

GERİYE SADECE YAZILAR KALDI

Hayalet kente dönen Hatay'da depremzedeler ya şehir dışına ya da ekiplerce çadır ve konteynerlere yerleşti. Kent merkezindeki hasarlı ya da ağır hasarlı binalardan geriye ise 'kiralık' ya da 'satılık' yazıları kaldı.

AĞIR HASAR ALDI

'Kiralık ofis' yazılan bir dairenin depremde ağır hasar aldığı dikkati çekti.