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Hatay'da ağır hasarlı binalardan geriye 'kiralık' ya da 'satılık' yazıları kaldı

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki depremin en büyük yıkımı yaşattığı Hatay adeta hayalet şehre dönerken, hasarlı binalardan geriye "kiralık" ya da "satılık" ilanları kaldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 20 Şubat'ta 3 dakika ara ile Hatay'da yaşanan iki deprem sonrası hasar gören binalara giriş yasaklandı; kent adeta hayalet şehre döndü.

Hatay'da ağır hasarlı binalardan geriye 'kiralık' ya da 'satılık' yazıları kaldı

Yasağa ve tehlikeye aldırmayan bazı depremzedelerin ise binalara girip, eşya almaya çalıştığı görüldü. Emniyet güçleri, bina önlerinde nöbet tutarak depremzedelere engel olmaya çalıştı.

Hatay'da ağır hasarlı binalardan geriye 'kiralık' ya da 'satılık' yazıları kaldı

Hayalet kente dönen Hatay'da depremzedeler ya şehir dışına ya da ekiplerce çadır ve konteynerlere yerleşti. Kent merkezindeki hasarlı ya da ağır hasarlı binalardan geriye ise 'kiralık' ya da 'satılık' yazıları kaldı.

Hatay'da ağır hasarlı binalardan geriye 'kiralık' ya da 'satılık' yazıları kaldı

'Kiralık ofis' yazılan bir dairenin depremde ağır hasar aldığı dikkati çekti.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Deprem Hatay Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Tamer58:

Tabutumuzu inşa etmişiz. Lütfen herkes bundan sonra daha hassas olsun. Üç kuruş paraya tamah etmeyelim. Bu acının tarifi yok.

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