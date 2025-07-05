Hatay'da 600 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
Hatay'ın Altınözü ilçesinde, Suriye sınırına yakın bir arazide yapılan operasyonda 600 bin uyuşturucu hap bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu imal ve ticaretiyle ilgili soruşturma başlattı.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde arazide çuvallar içerisinde 600 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yaptığı çalışma kapsamında, Kıyıgören Mahallesi Suriye sınırına yakın bir arazide uyuşturucu saklandığını tespit etti.
Ekipler, bölgedeki bir tarlada çuvallar içerisinde 600 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.