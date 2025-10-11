Hatay'da 5 Firari Hükümlü Yakalandı
Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü, Hatay'da düzenlenen operasyonla yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Antakya, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde gerçekleştirdiği operasyonda, hükümlüler cezaevine gönderildi.
Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 5 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan S.A, H.Y, G.T, İ.Ç. ve İ.B. yakalandı.
İşlemlerinin ardından hükümlüler cezaevine gönderildi.