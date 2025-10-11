Haberler

Hatay'da 5 Firari Hükümlü Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü, Hatay'da düzenlenen operasyonla yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Antakya, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde gerçekleştirdiği operasyonda, hükümlüler cezaevine gönderildi.

Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 5 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan S.A, H.Y, G.T, İ.Ç. ve İ.B. yakalandı.

İşlemlerinin ardından hükümlüler cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Ali Küçük - Güncel
Cemevi Külliyesi bugün açılıyor! Bahçeli'nin katılıp katılmayacağı ise belirsiz

Dev eser bugün hizmete açılıyor! Bahçeli'nin ne yapacağı merak konusu
MasterChef Türkiye 2025'te ilk kaşık sahibini buldu

MasterChef'te 2025'in ilk kaşığı fırlatıldı! Şefler ayakta alkışladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serenay Sarıkaya'nın yeni reklam anlaşması servet değerinde

Reklam anlaşmasından alacağı parayı duyan şaştı kaldı
MasterChef Türkiye 2025'te ilk kaşık sahibini buldu

MasterChef'te 2025'in ilk kaşığı fırlatıldı! Şefler ayakta alkışladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.