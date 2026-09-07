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Hatay'da 4 yakınını bıçakla yaralayan zanlı yakalandı

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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde dini nikahlı eşi, kızı ve 2 akrabasını bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde dini nikahlı eşi, kızı ve 2 akrabasını bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Güzelburç Mahallesi'nde dün, M.Y. ile dini nikahlı eşi E.Ş. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında E.Ş, kızı G.Y, akrabaları D.I. ve B.Ş'yi bıçakla yaralayan M.Y. olay yerinden kaçtı.

Yaralanan 4 kişi, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerince yakalanan zanlı, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA
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