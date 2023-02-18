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Hatay'da 2 kişi enkazdan 296'ncı saatte kurtarıldı

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'ÖNCE SESİ DUYDUK SONRA CANLI ÇIKARDIK'Hatay'da Kanatlı Apartmanı'nın enkazından 2 kişinin sağ çıkarıldığı çalışmalarda görev alan Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı arama kurtarma ekibinin kaptanı Erlan Musuraliev, "Ayın 7'sinde Türkiye'ye geldik.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 13. gününde çifte mucize birden gerçekleşti. Hatay'da depremin 296. saatinde Kanatlı Apartmanı enkazından Suriye uyruklu Semir Muhammed Accar ile birlikte eşi enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Hatay'da 2 kişi enkazdan 296'ncı saatte kurtarıldı

İLK SÖZÜ "ÇOCUKLARIM DA VAR" OLMUŞ

Hatay'da Kanatlı Apartmanı'nın enkazından 2 kişinin sağ çıkarıldığı çalışmalarda görev alan Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı arama kurtarma ekibinin kaptanı Erlan Musuraliev, o anları anlattı. Musuraliev, "Ayın 7'sinde Türkiye'ye geldik. Önce Kahramanmaraş'ta çalıştık. 2 gün önce de Hatay'a gelip çalışmaya başladık. Bu sabah saat 08.00'den beri bu enkazda görev yapıyoruz. Kepçeyle, kazmayla çalışıyoruz. İlk olarak bir erkek sesi duyduk. Yaptığımız çalışmalarda canlı vatandaşları çıkardık. Çıkardığımız adam bize 5 kişi olduklarını belirtip, 'Çocuklarım da var' dedi. Başka da bir şey söylemedi. Kendisinin durumunun nasıl olduğunu öğrendikten sonra, enkazdan 2 kişiyi daha çıkardık. Enkazda başka canlı olup olmadığını bulmak için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Çiftle birlikte enkazdan çıkarılan bir çocuklarının hastaneye yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

Hatay'da 2 kişi enkazdan 296'ncı saatte kurtarıldı

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kırgızistan Hatay Güncel Haberler

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