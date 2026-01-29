Haberler

Antakya'da 1909 uyuşturucu hap ele geçirildi

Güncelleme:
Antakya ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde, şüpheli bir araçta 1909 uyuşturucu hap bulundu. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 1909 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki denetimleri sırasında şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Aramada 1909 uyuşturucu hap ele geçirildi, araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
