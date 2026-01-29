Antakya'da 1909 uyuşturucu hap ele geçirildi
Antakya ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde, şüpheli bir araçta 1909 uyuşturucu hap bulundu. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 1909 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki denetimleri sırasında şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Aramada 1909 uyuşturucu hap ele geçirildi, araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel