Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden Ücretsiz Üniversite Tercih Danışmanlığı
Hatay Büyükşehir Belediyesi, üniversite tercihi yapacak öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti sunarak 10 ilçede Tercih Danışma Merkezleri kurdu. Uzman rehber öğretmenler eşliğinde 5 bin öğrenciye destek sağlandı.
Hatay Büyükşehir Belediyesince üniversite tercihi yapacak öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti verildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin doğru yönlendirilmesi amacıyla 10 ilçede Tercih Danışma Merkezleri kuruldu.
Merkezlerde uzman rehber öğretmenler ve danışmanlar eşliğinde 5 bin öğrenciye destek verildi.
Öğrencilere hedefledikleri bölümler ve kariyer planları doğrultusunda en doğru tercihleri yapmaları için bilgilendirme sunuldu.