Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden Ücretsiz Üniversite Tercih Danışmanlığı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay Büyükşehir Belediyesi, üniversite tercihi yapacak öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti sunarak 10 ilçede Tercih Danışma Merkezleri kurdu. Uzman rehber öğretmenler eşliğinde 5 bin öğrenciye destek sağlandı.

Hatay Büyükşehir Belediyesince üniversite tercihi yapacak öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin doğru yönlendirilmesi amacıyla 10 ilçede Tercih Danışma Merkezleri kuruldu.

Merkezlerde uzman rehber öğretmenler ve danışmanlar eşliğinde 5 bin öğrenciye destek verildi.

Öğrencilere hedefledikleri bölümler ve kariyer planları doğrultusunda en doğru tercihleri yapmaları için bilgilendirme sunuldu.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel
Ünlü kuruyemiş zincirinde skandal! Ekipler hemen el koydu

Ünlü kuruyemiş zincirinde skandal! Ekipler hemen el koydu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'de satılan Avrupa'nın 4 katı şeker içeren ürünlere düzenleme geliyor

Korkunç gerçek! Türkiye'de satılan şekerli ürünlere düzenleme geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.