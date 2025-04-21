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Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden Özel Öğrencilere Bayram Hediyeleri

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden Özel Öğrencilere Bayram Hediyeleri
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Hatay Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İskenderun Özel Eğitim İlk ve Ortaokulu'ndaki öğrencilere kıyafet, ayakkabı ve kırtasiye yardımı yaptı. Ayrıca, öğretmenlere de kişisel bakım malzemesi hediye edildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel eğitim gören öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Belediyenin açıklamasına göre, İskenderun Özel Eğitim İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret eden ekipler, 77 öğrenciye kıyafet, ayakkabı ve kırtasiye yardımı yaptı.

Ekipler, 41 öğretmene de kişisel bakım malzemesi hediye etti.

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Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
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