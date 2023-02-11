Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan tepki çeken sözler! Depremde yerle bir olan Rönesans Rezidans'ın müteahhidini savundu

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın depremde yıkılan ve yüzlerce kişinin enkaz altında kaldığı 250 daireli Rönesans Rezidans'ın müteahhidi ile ilgili sözleri tepki çekti. Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan müteahhidi savunan Savaş, "Orası eski mimarlar odası başkanımızın yapmış olduğu bir bina. Bu arkadaşımız gerçekten idealist bir insan. Bunu büyük ihtimal şartlarına uygun yapmıştır, deprem yönetmeliğine göre yapmıştır" dedi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde, yapımının 2013'te tamamlandığı belirtilen 12 katlı ve 250 daireli Rönesans Rezidans, depremde yerle bir oldu. "Cennetten bir kare" diye reklamı yapılan rezidansın enkazında yüzlerce kişi kaldı.

MÜTEAHHİT GÖZALTINA ALINDI

Dün Rönesans Rezidans'ın müteahhidiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun'un, paralarla birlikte İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına kaçmaya çalıştığı ihbarı geldi. İhbar üzerine hareket geçen polis, Coşkun'u İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı.

SAVAŞ'IN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Hatay Büyükşehir Belediye Başakanı Lütfü Savaş'ın müteahhit Mehmet Yaşar'la ilgili sözleri tepki çekti.Lütfü Savaş, "Orası eski mimarlar odası başkanımızın yapmış olduğu bir bina. Bu arkadaşımız gerçekten idealist bir insan. Bunu büyük ihtimal şartlarına uygun yapmıştır, deprem yönetmeliğine göre yapmıştır" dedi.

HATAYSPORLU CHRİSTİAN ATSU VE TANER SAVUT DA REZİDANS ENKAZINDA

Öte yandan Hataysporlu futbolcu Kerim Alıcı, sportif direktör Taner Savut ve takım arkadaşı Christian Atsu'nun Rönesans Rezidans enkazında olduğunu belirterek "Taner Savut ve Christian Atsu enkaz altında. Bir an önce yardım istiyoruz. Ekinci Mahallesi, İnönü Bulvarı, A1 Blok, 9. kat. Rönesans Rezidans, Hatay" notuyla paylaşıp, yardım çağrısında bulunmuştu. Savut ve Atsu'dan hala haber alınamıyor.