Lütfü Savaş, Özgür Özel'in masaya koyduğu anketlere kendi yaptırdığı anketlerle karşılık vermiş

Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümünde Hatay'da istifa çağrılarının hedefi olan Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş parti içinde tartışmaların hedefi olmuştu.

"GENEL BAŞKAN ELİMDEKİ 2 ANKETE KARŞILIK 4 ANKET ÇIKARDI"

Kamuoyunda yer alan çeşitli iddialara rağmen CHP'nin adaylığına devam kararı aldığı Lütfü Savaş, "Biz sayın genel başkanla iki kez görüştük, sabahki görüşme 45 dakika kadar sürdü. İşte orada ben kendi iki anketimi çıkarınca o da buna karşılık dört anket çıkardı. O anketlerde büyükşehirde önde olmak ile birlikte bazı ilçelerde düşüş görünüyordu, benim elimdeki sonuçlarla uyumlu değildi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş.

"'NİYETİM 1 NİSAN SABAHI MUTLU OLMANIZ' DEDİM

Aynı gece 12'de davet ettiler. 1:30'da görüşme yaptık. Öpüştük, anlaştık. Ben Gazi Mustafa Kemal'in emanetinin Gazi Mustafa Kemal'in partisinde kalmasını istiyorum, ben 1 Nisan sabahı mutlu olacağım, niyetim sizin de mutlu olmanız dedim" ifadelerini kullandı.

"CHP'YE GELDİĞİMDE AK PARTİ İLE ARASINDA 27 PUANDAN FAZLA FARK VARDI"

Habertürk'ten Nagehan Alçı'ya konuşan Lütfü Savaş "Sosyal medyada çok manipülasyon var, onlardan etkilendiler, Sayın Genel Başkan'la yüz yüze konuşunca meseleyi çözdük ben CHP'ye geldiğimde AK Parti ile arasında Hatay'da 27 puandan fazla fark vardı, bu durumdayken seçimi aldık o nedenle esas iktidar kanadı beni istemiyor" dedi.