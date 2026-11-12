Hatay Belen'de dere yatağına düşen yaralı kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Hatay Belen'de dere yatağına düşen yaralı kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın Belen ilçesinde Kıcı mevkisinde zeytin toplamaya giden bir kişi dengesini kaybederek dere yatağına düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri yaralıyı bulunduğu yerden çıkararak ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.
Hatay'ın Belen ilçesinde dere yatağına düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kıcı mevkisinde zeytin toplamaya giden Y.K. dengesini kaybederek dere yatağına düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaralanan Y.K'yi düştüğü yerden çıkardı.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA