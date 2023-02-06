Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş korkunç tabloyu anlattı, Fatih Altaylı gözyaşlarını tutamadı

Kahramanmaraş, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı. Deprem Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da ağır hasara yol açtı. Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına telefonla bağlanarak kentteki son durum hakkında bilgi verdi.

"1200 CİVARINDA BİNA YIKILDI"

Hatay'da durumun 'çok kötü' olduğunu vurgulayan Savaş "Maalesef hem can kaybı konusunda hem bina enkazı konusunda da sıkıntımız var. 1200 civarında bina yakıldı. En çok kent merkezinde. Antakya, Kırıkhan, İskenderun'da var. Bunların dışında imkanlarımızla kurtarmaya çalışıyoruz. İş makinasını çok fazla sokamıyoruz. İş makinası aşağıdaki canlı insanlara zarar verebiliyor." dedi.

"İNSANLAR ISI KAYBINDAN HAYATINI KAYBEDEBİLİR"

Acil kurtarabilecekleri insanlara yöneldiklerini ifade eden Savaş "Kurtarma ekibimize 'şurada yakınım var' diye bize ismini yazdıran insanımız var. Sabah 05.00'ten beri imkanlarımızla yapıyoruz. Bu belediyenin altından kalkamayacağı bir felaket. Hızlı bir şekilde arama kurtarma ekiplerine ihtiyacımız var. Şu anda dışarısı 2-3 derece. Yağmur yağıyor. İnsanlar ısı kaybından hayatını kaybedebilir" diye konuştu.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Lütfü Savaş'ı dikkatle dinleyip görüntüleri izleyen Fatih Altaylı, bu sözler karşısında canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı.

"YEREL İMKANLARLA KARŞILAYAMAYIZ"

Savaş konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye çapında hem devletimizden, hem hükümetten, sivil toplum örgütleri, hayırseverlerden yardım bekliyoruz. Belediyelerimiz de ekiplerini kurtarmaya göndermeye başladı. Dışarıdakilerin barınmaya, giyim kuşama ve gıdaya ihtiyaçları var. Hızlı bir şekilde herkesin kendi imkanını zorlayarak sadece bize değil; Maraş'ta da yıkım var. 10 ilde sıkıntı var. En çok sıkıntı Maraş ve Hatay. İvedilikle ne kadar insanımıza ulaşabilirsek, o kadar insanımızın hayatını kurtarma imkanımız var. Dışarıdakilerin en azından barınması, yeme içmesine destek vermek lazım. Yerel imkanlarla bunu karşılamamız maalesef yok.

"ENKAZ ALTINDA KALANLAR, HAYATINI KAYBEDENLER VAR"

Enkaz altında kalanlar, hayatını kaybedenler var. Bu büyük afetlerde daha çok dışarıdan gelen ekiplerin kurtarma işlemleri yapması gerekiyor. Çoğu insan panikte. Biz iş makinaları ve itfaiye ekipleri ile insanları kurtarmaya çalışıyoruz. Mutlaka dışarıdan daha zinde, şuurlu, sakin insanlara ihtiyaç var. Gelmeye başladılar. Ne kadar hızlı gelirlerse o kadar insanlarımızın hayatını kurtarma şansımız olur. Kente ulaşımda majör sorun yok, bazı köprülerde ve asfaltlarda zarar var."