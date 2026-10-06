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Hatay Arsuz'da fındık büyüklüğünde dolu tarım arazilerine zarar verdi

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Hatay Arsuz'da fındık büyüklüğünde dolu tarım arazilerine zarar verdi
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Hatay Arsuz'da etkili olan sağanak bazı bölgelerde doluya dönüşerek tarım arazilerine zarar verdi. Kozaklı Mahallesi'ne yağan fındık büyüklüğündeki dolu büyük zarara yol açarken yollar göle döndü, narenciye bahçeleri ile maydanoz ve dereotu ekili alanlar sular altında kaldı.

HATAY'ın Arsuz ilçesinde kuvvetli yağış ve dolu nedeniyle tarım arazileri zarar gördü.

Arsuz ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, bazı bölgelerde doluya dönüştü. İlçenin yüksek rakımlı Kozaklı Mahallesi'nde yağan fındık büyüklüğündeki dolu tarım arazilerine büyük zarar verdi. Sağanak yolların göle dönmesine neden olurken narenciye bahçelerinin yanı sıra maydanoz, dereotu ekili alanlarda sular altında kaldı.

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda, Hatay'ın kıyı kesimlerinde, özellikle Erzin, Dörtyol, Payas, Arsuz, İskenderun ve Samandağ çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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