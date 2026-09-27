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Hatay Antakya'da temmuzda yıkılan 54 yıllık Ata Köprüsü yeniden inşa ediliyor

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Hatay'ın Antakya ilçesinde temmuzda kontrollü yıkımı yapılan 54 yıllık Ata Köprüsü, Asi Nehri'ne yönelik proje kapsamında yeniden inşa ediliyor. Nehrin akış düzeni ve ulaşım güvenliği için süren çalışmaları Vali Mustafa Masatlı yerinde inceledi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde "Asi Nehri Islah, Taşkın Kontrolü ve Çevre Düzenlemesi Projesi" kapsamında yıkılan Ata Köprüsü'nün yeniden inşası devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, nehrin akış düzeninin iyileştirilmesi ve ulaşım güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Çalışmalar kapsamında temmuzda kontrollü yıkımı yapılan 54 yıllık Ata Köprüsü yeniden inşa ediliyor.

Köprüdeki çalışmaları yerinde inceleyen Vali Mustafa Masatlı, yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA
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