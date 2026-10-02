Hatay Antakya'da sağanak hayatı aksattı, mahsur kalan baba ve oğlu kurtarıldı

Hatay Antakya'da sağanak hayatı aksattı, mahsur kalan baba ve oğlu kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antakya'da gece başlayıp sabaha kadar süren sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi; cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İtfaiye ekipleri yolda kalan sürücülere yardım etti, Karlısu Mahallesi'nde otomobilde mahsur kalan baba ve oğlu kurtarıldı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Gece başlayan ve sabaha kadar aralıklarla devam eden yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de yolda kalan sürücülere yardım etti.
Karlısu Mahallesi'nde de su birikintisi nedeniyle otomobilde mahsur kalan baba ve oğlu ekiplerce kurtarıldı.
Belediye ekiplerince sağanaktan etkilenen bölgelerde temizlik çalışması başlatıldı.
Kaynak: AA