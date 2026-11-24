Hatay Antakya'da operasyonda yakalanan 3 firari hükümlü cezaevine gönderildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki adreslere düzenlenen operasyonda, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Hatay'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Antakya ilçesindeki bazı adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan E.D, H.G. ve H.B. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA