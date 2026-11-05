Hatay Altınözü'nde traktör devrildi, sürücü Altınözü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı

Hatay Altınözü'nde traktör devrildi, sürücü Altınözü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Altınkaya Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle devrilen traktörün sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Altınözü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Cuma T. idaresindeki traktör, Altınkaya Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Altınözü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA