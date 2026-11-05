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Hatay Altınözü'nde traktör devrildi, sürücü Altınözü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı

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Hatay Altınözü'nde traktör devrildi, sürücü Altınözü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı
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Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Altınkaya Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle devrilen traktörün sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Altınözü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Cuma T. idaresindeki traktör, Altınkaya Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Altınözü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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