Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Hatay Altınözü'nde depremzedeler için köy tipi afet evlerinin yapımı sürüyor

Hatay Altınözü'nde depremzedeler için köy tipi afet evlerinin yapımı sürüyor

Güncel Haberler

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın Altınözü ilçesinde köy tipi afet evlerinin inşası devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın Altınözü ilçesinde köy tipi afet evlerinin inşası devam ediyor.

Depremlerden sonra Altınözü ilçesinde arazi belirleme ve zemin etüdünün ardından köy evlerinin yapımına başlandı.

Farklı noktalarda 2 bin 800 evin yapılmasının planlandığı ilçede, Babatorun Mahallesi'ndeki alanda bazı evlerin kaba inşaatı tamamlandı.

Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, AA muhabirine, ilçede çok sayıda köy tipi evin yapımının sürdüğünü söyledi.

Köy evlerinin öncelikli olarak mahalleye uygun hazine arazilerine toplu şekilde yapılmasının planlandığını anlatan Sarı, şöyle konuştu:

"Hazine arazisi olmayan bölgelerde farklı bir çalışma yapılıyor. Bu mahallelerimizde kamulaştırma yöntemiyle vatandaşlarımıza yer temin edilecek. Köy tipi afet evleri o yerlere konulacak. Bu da olmazsa yıkılan ya da ağır hasar alan evlerin bulunduğu alan uygun ise o alana evler inşa edilecek. Evler, 500 metrekarelik alana peyzajlı, çok güzel görünümlü, coğrafyaya ve ortama uygun şekilde yapılacak."

Sarı, Babatorun'da örnek evlerin ortaya çıktığını, Sofular, Boynuyoğun ve Yanıkpınar'da da çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Afet yaralarını devlet ve milletin el ele sarmaya çalıştığını aktaran Sarı, diğer tüm köylerde de ihtiyaç duyulan sayıda köy evi yapılacağını kaydetti.

Hatay Seçim Sonuçları
Hatay Yerel Seçim Sonuçları 2019
Hatay Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Erdal Türkoğlu - Güncel

Kahramanmaraş Rıfat Sarı Altınözü Hatay Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title