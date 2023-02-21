Hatay'a yardıma gelip, ayrılanlar için 'Yolunuz açık olsun' notu

HATAY'ın Samandağ ilçesi çıkışındaki uyarı levhasına, yardıma gelenlere hitaben 'Sizden Allah razı olsun. Yolunuz açık olsun' yazılı karton asıldı.

HATAY'ın Samandağ ilçesi çıkışındaki uyarı levhasına, yardıma gelenlere hitaben 'Sizden Allah razı olsun. Yolunuz açık olsun' yazılı karton asıldı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 2 büyük depremin ardından 41 binden fazla kişi, hayatını kaybetti; birçok noktada büyük yıkım yaşandı. Bölgeye arama- kurtarma ekipleri ile depremzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için yardımlar gönderildi. Hatay'a hem arama-kurtarma hem de yardım için gelen binlerce kişi de kentten ayrılmaya başladı. Samandağ ilçesi çıkışında yer alan refüjdeki uyarı levhasına ise yardıma gelip, ayrılanlara hitaben 'Sizden Allah razı olsun. Yolunuz açık olsun' yazılı karton asıldı.

Deprem sırasında çok zor anlar yaşadıklarını anlatan Cevdet Sağıltıcı, "Suudi Arabistan'da çalışıp, 20 yıl para biriktirdim; bu evi yaptım. 1'i evli 4 çocuğum var. Depremde evimiz yıkıldı. Çok kötü bir depremdi. Hayatta böyle bir deprem görmedim. 8 kişi çadırda kalıyoruz. Yardım edenlerden Allah, bin kere razı olsun. Yazıyı, yardım edenlere teşekkür etmek için yazdım. Bizi terk etmediler" dedi.