Hatay'a giden yardım tırlarının önünü kesen yağmacılar yakalandı

Depremin en ağır hasarı verdiği şehirler arasında olan Hatay'a yardım götüren tırın önünü kesen yağmacılar, şoförden araçta olan her şeyi vermesini istedi. Yağmacılar, "Ne varsa vereceksin. Ondan sonra gideceksin." diyerek tehdit ederken, şoför, tırda gıda malzemesi olmadığına ikna edip yoluna devam etti. Sosyal medyada tepki çeken görüntülerin ardından harekete geçen güvenlik güçleri, yağmacıları kıskıvrak yakaladı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin en ağır hasar verdiği yerler arasında bulunan Hatay'a Türkiye'nin dört bir yanından yardım malzemesi gönderilirken, sosyal medyaya düşen görüntüler herkesi isyan ettirdi.

"BUNLAR BİZİ YAĞMALAYACAKLAR"

Hatay'ın Antakya ilçesine yardım götüren tır şoförünün önünü yağmacılar kesti. Hemen cep telefonuyla kayda giren şoförün, "Bunlar bizi yağmalayacaklar." demesi dikkat çekti.

"NE VARSA VERECEKSİN"

Yağmacılar, tırı zorla durdurarak, "Ne varsa vereceksin. Ondan sonra gideceksin. Buradan geçenleri durduruyoruz. Bize yiyecek vereceksin. Ya seve seve ya .." diyerek şoförü tehdit etti. Araçta gıda ürünü olmadığını söyleyen şoför, yağmacıları güçlükle ikna edip yoluna devam etti.

HEPSİ YAKALANDI

Görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesinin ardından güvenlik güçleri harekete geçti. Yağmacılar, kısa süre sonra gözaltına alındı.