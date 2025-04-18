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Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

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İstanbul'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonrası aort damarı yırtılan ve 12 saatlik bir operasyon geçiren DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in son durumuna ilişkin bilgi verildi. Hastaneden yapılan açıklamada "Sırrı Süreyya Önder'in genel durumu aynı, yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Hastamız yüksek riskli olup hayati tehlikesi devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

İstanbul Beşiktaş'taki evinde geçirdiği kalp krizi sonrasında 12 saatlik bir ameliyata alınan ve tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edilen DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yapıldı.

"HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM ETMEKTEDİR"

Önder'in güncel sağlık durumuna ilişkin tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada "Sayın Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakım tedavi süreci devam etmektedir. Genel durumu aynı, yoğun bakım stabilitesini dünkü parametreler doğrultusunda benzer şekilde koruyor. İnfeksiyon ve inflamasyon açısından tedavilerimiz devam ediyor. Hastamız yüksek riskli olup hayati tehlikesi devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

SAĞLIK BAKANI: DURUMUNDA ÇOK BÜYÜK BİR DEĞİŞİKLİK YOK

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu dün yaptığı açıklamada, Önder'in şimdiye kadar gösterdiği büyük direncin kendilerine ümit verdiğini söyledi. Önder'in, Türkiye'nin değerli insanlarından olduğunu vurgulayan Memişoğlu, "Şimdiye kadar gerçekten büyük bir direnç gösterdi. Bu direnç bize ümit veriyor. Bütün ekip, tüm gücüyle, bilgisiyle onun yardımında. Yoğun bakımda uzun süre makinede bağlı mücadele ediyor. Hepinizden, Türkiye'den böyle pozitif bir insanın yeniden aramıza katılması için dua bekliyoruz." dedi.

Hastanede görevli hekimlerden, sağlık personelinden ve Önder'in mevcut durumundan bahseden Memişoğlu, şunları kaydetti; "Bu çok büyük bir ameliyat, bir cerrah olarak söylüyorum. Bunu yapan ekiplere özellikle teşekkür ediyorum. Burada hepimiz birlikte onun iyileşip aramıza katılmasını bekliyoruz. Durumda çok büyük bir değişiklik yok. Durumunda bir değişiklik olduğunda hekim arkadaşlarımız arz eder. Biz duamızı ettik."

DOKTORLARINDAN AÇIKLAMA

Dün Saat 12.20'de doktorlar tarafından yeni bir açıklama yapıldı. Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, yaptığı açıklamada tansiyon probleminin olmadığı ifade ederken Önder'in tedavilere oldukça olumlu yanıt verdiğini de dile getirdi.

"Sol ventrikül çok çok iyi kasılmakta. Hastamızın tansiyonu 110/60 civarında. Sağ ventrikülün kasılma kusuru devam etmekte. Ciddi bir süreye ihtiyacımız var." diye açıklamasına devam eden Çiftçi, "Benim öngörüm, 10-40 arasında uyutulabilir" dedi. Enfeksiyonun en korktukları şey olduğunu da sözlerine ekleyen Çiftçi, "Güçlü antibiyotik almakta. Yoğun bakım sürecimiz devam ediyor" diye konuştu. Çiftçi, Önder'in sesleri duyup tepki verdiğini de dile getirdi.

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Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Hayatımda deme oy vermedim ama Surlu Süheyla‘ya Önder farklı bir karakter ya esprileriyle düşünceleriyle güzel bir insan umarım en kısa zamanda sağlığına kavuşur tüm yüreğimle duacısıyım

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Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

aponun dostu sırrı bul hakkını

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

yıllarca bu milletin evlatlarını sanal ayrışmalar yüzünden birbirine düşürdüler. 41 senedir onbinlerce insan hayatını kaybetti devletin kaynakları yatırıma vs gideceğine teröre harcandı. ak parti iktidarlarına kadar uygulanan inkar ve asimilasyon, baskı ve zulüm toplumun önemli bir kesimi olan kürtleri kendi devletlerine, türkiyeye karşı soğuttu. sonuçta toplum olarak hepimiz birden kaybettik. bunda sorumluluğu olan kim varsa Allah on lanet etsin. inşallah, terör örgütü silah bırakır artık

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Haber YorumlarıBükücü:

Hiç oyum düşmedi bu adama ve partisine ama Sırrı Süreyya Önder malum partinin en temizi ve şakacısı olabilir.

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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Makinaya bağlı yaşıyordur. yakında fişini çekerler.

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Haber Yorumlarıtokuşbey:

sanırsın c.başkanı.. amma haber yaptınız beee!!!

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