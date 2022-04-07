Hastaneden Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili açıklama - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hastaneden Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili açıklama

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Hastaneden Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili açıklama

İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi, Nisa bebeğe yapılan apne testi ve BT anjiyoda beyin ölümünün tespit edilmediğini belirterek, genel durumu ciddi olan bebeğin yakın takip ve tedavisinin devam ettiğini açıkladı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi, Nisa bebeğe yapılan apne testi ve BT anjiyoda beyin ölümünün tespit edilmediğini belirterek, genel durumu ciddi olan bebeğin yakın takip ve tedavisinin devam ettiğini açıkladı.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimliği'nden tedavisi devam eden Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada Nisa bebekte beyin ölümünün tespit edilmediği ve genel durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Nisa Mihriban bebek hastanemiz Çocuk Yoğun Bakım Kliniği'nde mekanik ventilatöre bağlı olarak takip edilmektedir. Nisa bebeğin beyin fonksiyonları beyin ölümü açısından araştırıldığında apne testi ve BT anjiyo yapılmış olup, beyin ölümü tespit edilmemiştir. Genel durumu ciddi olup, yakın takip ve tedavisi devam etmektedir. Nisa bebeğimize Allah'tan şifa, sevdiklerine geçmiş olsun diler, kamuoyuna saygılarımızı sunarız."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Araştırma Hastanesi, Sadi Konuk, İstanbul, Çocuk, Yerel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title