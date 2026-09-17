Hastanede yatmamak için direnen psikiyatri hastası polisin balkondan müdahalesiyle yakalandı

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde zorunlu tedavisi bulunan ve hastaneye gitmemek için kendisini eve kilitleyen psikiyatri hastası, itfaiye merdiveniyle balkona çıkan polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis ekipleri, "Hastaneye zorunlu yatış kararı" bulunan psikiyatri hastası Ersin G'nin (28) Çınarönü Mahallesi'ndeki evine gitti.

Polisi kapıda gören Ersin G, eline ekmek bıçağını alarak kendisini eve kilitledi.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmaya rağmen Ersin G'yi ikna edemeyen polis ekipleri, itfaiye merdiveniyle binanın 2. katında olan evin balkonuna çıktı.

Ekipler, kısa süre sonra Ersin G'yi ikna ederek gözaltına aldı.

Ersin G'nin işlemlerin ardından hastaneye yatırılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA