Hastanede reçete toplayıp, hastaları eczaneye yönlendiren 4 kişi hakkında dava açıldı

DİYARBAKIR Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde pahalı ilaçların yazıldığı reçetelerin toplanıp, hastaların belirli eczanelere yönlendirildiği iddiasına ilişkin 4 kişi hakkında 'Haksız rekabet' suçundan 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir eczacının ve Türk Eczacılar Birliği'nin şikayeti üzerine, bazı kişiler tarafından pahalı ilaçların yazıldığı reçetelerin toplanarak hastaların belirli eczanelere yönlendirildiği iddiasına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Hastane yönetimi de idari soruşturma başlatırken, şüpheliler F.E., N.A. ile eczacılar H.D.O. ve Ö.F.K. gözaltına alındı. Şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı. İddianamede, hastane içinde pahalı ilaçların yazıldığı reçete toplandığı, hastaların kimlik bilgilerinin alındığı ve bazı hastaların belirli eczanelere yönlendirildiğine dair görüntüler ile tutanaklar dosyaya girdi. İddianamede, şüpheliler F.E., N.A. ile eczacılar H.D.O. ve Ö.F.K.'nin, hastane içerisinde ya da çevresinde reçete temini ve yönlendirme faaliyetinde bulunduklarına yönelik tespitlere yer verildi. İddianamede ayrıca, şüphelilerin bu eylemlerinin sağlık hizmetlerinin eşit ve adil sunumuna zarar verdiği, meslek etiğine ve dürüstlük kurallarına aykırı olduğu, eylemlerin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 54 ve 55'inci maddeleri kapsamında haksız rekabet niteliği taşıdığı değerlendirildi.

Dosyada yer alan kamera görüntüleri, CD çözüm tutanakları ve bilgi sahibi ifadelerine atıf yapılıp, hastane içinde reçete temini ve hastaların belirli eczanelere yönlendirildiği, kalfaların hastane binasında ya da poliklinik koridorlarında hareket ettiklerinin belirlendiği kaydedildi. Savcılık, eylemlerin 'Haksız rekabet' suçunu oluşturduğu kanaatiyle şüphelilerin 6102 sayılı Kanun'un 62/1'inci maddesi uyarınca 3'er yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını talep etti. Uzlaştırma sürecinin sonuçsuz kaldığı belirtilen iddianame, Diyarbakır Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

'SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM'

F.E. savcılık ifadesinde, eyleminin suç olduğunu bilmediğini ifade ederek, "Belirtilen tarihte E. eczanesinde çırak olarak çalışıyor, temizlik işlerini ve ilaçları ulaştırma işlerini yapıyordum. Daha önce de 10 yıl kadar aynı isimdeki Hastanenin yakınındaki bir A. eczanesinde çalışmıştım. Ben telefon açıp ilaç isteyenlere ilaçları oradan depodan alıp Gazi Yaşargil Araştırma Hastanesine götürüyor, orada isteyen hastalara veriyordum. Ara sıra eczanede hasta olup reçete karşılığı ilaçlarını isteyenlere de ilaç getiriyordum; bu ilaçlar reçeteli oluyor ancak kimseden para almıyordum. Sadece muayene ücretli çıkarsa onu kendileri ödüyordu. Zaten hastalar çoğu yaşlı ve hasta oldukları için ben gidemeyecek olanlara ilaçlarını getirip yardımcı oluyordum. Görüntüde ilaçların kupürünü yırtma sebebim ise atılan boş ilaç kutuları başka bir ülkede tekrar kullanıldığı tespit edildiği içindir. O zamanlar eczacımız bize yırtıp atmamızı söylemişti, ben de tekrar kullanılmasın diye yırtıp atıyordum. Benim eczacılık ile ilgili bir bilgim yoktur, eczane adına ben yönlendirme yapmıyordum. Sadece bildiğim birkaç ilaçla ilgili nasıl kullanılacağını söylemiş olabilirim. Ben bu konunun suç olduğunu bilmiyordum, amacım ekmek parası kazanmak ve hastalara yardımcı olmaktı" dedi.

'HASTALIĞIMDAN DOLAYI HASTANEYE GİTMİŞ OLABİLİRİM'

N.A. ise herhangi bir ilaç dağıtım işinde yer almadığını belirterek, "2022 yılında eczacı kalfası olarak emekli oldum ve o tarihten sonra da hiçbir işte çalışmadım. Ben yaklaşık 20 yıl kadar değişik eczanelerde eczacı kalfası olarak çalıştım. Benim Sağlık Bakanlığı ve Eczacılar Odası'nın ortak açmış olduğu kursa giderek almış olduğum eczacı kalfalığı ve teknisyenliği belgem mevcuttur. Bu belge şu an yanımda olmadığından sunamıyorum. A. Eczanesi'nde hangi tarihlerde çalıştığımı hatırlamıyorum, ancak en son K. hastanesinden emekli oldum. Ben daha önce adı geçen hastaneye hiçbir ilaç götürmedim. Hastalara yönlendirme veya ilaç temini veya dağıtımı yapmadım. O tarihten önce de hastaneye hiç ilaç götürmedim, dağıtım yapmadım. Belirtilen o tarihlerde hastalığımdan dolayı hastaneye gitmiş olabilirim. Bu fotoğraflar o zaman çekilmiş olabilir. Ben bu konuda kesinlikle simsarlık yapmadım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu.

'F.E.'NİN HASTANEDE İLAÇ TEMİN ETMEK İÇİN ÇALIŞTIĞINI DUYMUŞTUM'

Eczacı Ö.F.K., iddiaları reddedip, "Videoda göstermiş olduğunuz F.E.'yi tanıyorum. 2016 yılında kendime ait olan ve yaklaşık 12 yıldır işletmekte olduğum A. isimli eczanemde kalfa ve yardımcı olarak çalışması için işe aldım. Yaklaşık 1 yıldan fazla süre yanımda çalıştı. F.E. ile anlaşamayacağımı düşünerek işine son verdim. O tarihten sonra benim yanımda çalışmadı. Videoda bana göstermiş olduğunuz N.A.'yı da tanıyorum. 2007 yılında eczanemde kalfa olarak çalışması için işe aldım. Yaklaşık 3 yıldan fazla süre yanımda çalışırken, kendi isteği ile işten ayrıldı. Gazi Yaşargil Hastanesi yakınında bulunan eczanem dışında herhangi bir ilaç tedarik işi ile uğraşmıyorum. Hastaneye ilaç pazarlamıyorum. F.E.'nin hastanenin radyoloji bölümünde ismini bilmediğim bir eczane adına hastalara ilaç temin etmek için çalıştığını duymuştum" dedi.

'ECZANEM DIŞINDA TEDARİK İŞİYLE UĞRAŞMADIM'

Eczacı H.D.O. ise eczanesi dışında herhangi bir ilaç tedarik işiyle uğraşmadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Videoda göstermiş olduğunuz F.E.'yi tanıyorum. 2021 yılında kendime ait olan ve yaklaşık 4 yıldır işletmekte olduğum E. isimli eczanemde temizlik işlerinde çalıştırmak için işe aldım. Yaklaşık 2 hafta yanımda çalıştı. Sonra anlaşamayacağımızı düşünerek işine son verdim ve o tarihten sonra benim yanımda çalışmadı. Ancak 2021 yılından 2023 yılına kadar ara ara beni şahsi cep telefonumdan ve eczaneme ait sabit hattan arayarak tanıdıklarına ve akrabalarına ilaç istemek için arıyordu. Eski çalışanım olduğu için ben de kendisine yardımcı oluyordum. N.A. isimli şahsı tanımıyorum. Kendime ait olan E. isimli eczanem dışında herhangi bir ilaç tedarik işi ile uğraşmıyorum. Gazi Yaşargil Hastanesine de ilaç pazarlamıyordum. Benim bu konuyla ilgili bildiklerim bunlardan ibarettir."

Haber: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR