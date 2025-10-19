Hastanede Husumetli Aileler Arasında Kavga

ŞANLIURFA'da Viranşehir Devlet Hastanesi'nin acil serviste karşılaşan husumetli 2 ailenin fertleri arasında kavga çıktı. Kavgayı, sağlık çalışanları ile hastane güvenlik görevlileri güçlükle ayırdı. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Viranşehir Devlet Hastanesi'nin acil servis bölümünde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında tarla meselesi nedeniyle husumet bulunan 2 ailenin fertleri hastanede karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Hastane koridorunda tekme ve yumruklarla birbirine saldıran tarafları araya giren sağlık çalışanları ve güvenlik görevlileri ayırdı. Kavga sırasında yaralanan 3 kişi, hastanede tedaviye alındı. O anlar ise çevrede bulunan bir hasta yakını tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.