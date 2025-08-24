Hassa'da Trafik Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Hatay’ın Hassa ilçesinde otomobil ile çekicinin çarpışması sonucu yaşamını yitiren 3 kişinin cenazeleri toprağa verildi. Cenazeler, yakınlarına teslim edildikten sonra farklı mezarlıklarda defnedildi.

Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobil ile çekicinin çarpıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri toprağa verildi.

Girne Mahallesi Hassa-Gaziantep kara yolundaki kavşakta dün meydana gelen kaza sonucu yaşamını yitiren Sevda Bedir, Beyza Hayriye Bedir ve Nizamettin Cerrahoğlu'nun cenazeleri, morgdaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Sevda ve Beyza Hayriye Bedir'in naaşları, Belen ilçesindeki Tosyalı Camisi'nde kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında defnedildi.

Cerrahoğlu'nun cenazesi de İskenderun ilçesi Çankaya Mezarlığı Camisi'nde kılınan namaz sonrası toprağa verildi.

Hassa ilçesinde dün, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 AJH 154 plakalı çekiciyle çarpışan 31 NBB 49 plakalı otomobildeki Sevda ve Beyza Hayriye Bedir ile Nizamettin Cerrahoğlu hayatını kaybetmiş, sürücü Abdullah B. ile Zülal K. ve Sariye K. yaralanmıştı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen kazanın ardından çekici sürücüsü gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Kerim Saklar
