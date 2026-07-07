Zonguldak'ta 17 yaşındaki Hasret Akkuzu'nun ölü bulunmasına ilişkin davada karar

Zonguldak'ta 17 yaşındaki Hasret Akkuzu'nun cansız bedeninin su kuyusunda bulunmasına ilişkin biri tutuklu 4 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanık D.B. ile tutuksuz sanıklar A.B, N.B. ve E.S. ile avukatlar katıldı.

Akkuzu'nun bir dönem çocuğuna bakıcılık yaptığı sanık D.B, savunmasında, Akkuzu ve erkek arkadaşı ile mahkemelik olduklarını söyledi.

D.B, olay günü arabada tartışmaya başladıkları Akkuzu'nun telefonda da birileriyle kavga ettiğini ileri sürdü.

Bu sırada Akkuzu'nun kendisiyle de kavga etmeye başladığını ve kendisine erkek arkadaşıyla olan sorunlarını anlattığını iddia eden D.B, kendisinin ise o sırada yaklaşan mahkeme gününü düşündüğünü anlattı.

Hasret'in kendisine saçma sorular sorduğunu öne süren D.B, "Bana saçma sorular sorma, mahkeme var, duruşmaya gelmemezlik yapma.' dedim. 'Bana sürekli mahkeme muhabbeti yapma.' diye bağırdı. 'Kaç aydır boşuna mı uğraşıyoruz? Ben bunun hesabını veremem.' diye bağırmaya başladı." dedi.

D.B, bu sırada bir an kendinden geçtiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Sol elimle Hasret'in gırtlağına yapıştım. O esnada ikimiz birden yere düştük. Bunu hatırlıyorum. Sonra kendime geldiğimde yerde yatan Hasret'e seslenmeye başladım ancak bana cevap vermedi. Olayın şokuyla sağa sola gezinmeye başladım. Ne yapacağımı şaşırdım. Hasret'i düşmüş olduğu yerden aldım, yolun kenarına bıraktım ancak yaşıyor mu diye hiç bakmadım. Firardan önce eski evde silahım vardı, o silahı almak için geldim. Amacım kendimi vurmaktı ama silahı bulamadım. Kimseyle diyaloğa geçmedim. 'Acaba Hasret gerçekten öldü mü?' diye düşündüm çünkü yaşadıklarıma inanamıyordum. Hasret'e seslendim, ses vermedi, sadece sessizce yatıyordu. Hasret'in nabzına ve kalbine hiç bakmadım. Ne kadar süre boğazını sıktığımı hatırlamıyorum."

"Hasret'i kuyuya atmak aklıma geldi"

Daha sonra koşarak aracı alıp olay yerine geldiğini anlatan D.B, Akkuzu'yu kucaklayarak aracın bagajına koyduğunu ifade etti.

D.B, daha sonra Perşembe merkezdeki futbol sahasının oraya geldiğini, ne yapacağını bilemediğini, bir ara karakola gitmenin aklına geldiğini ancak oraya da gitmediğini söyledi.

Bir an aklına Akkuzu'yu kendi mezarlıklarının oraya bırakmak geldiğini belirten D.B, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mezarlığa doğru giderken kuyunun oraya geldim. Orada düşünmeye başladım. Kuyunun olduğu bölgede kavaklık arazi vardı. Oraya bırakayım diye düşündüm. Hasret'i arabadan aldım ve kavaklığa doğru gidiyordum. Yolda yürürken bir ağaç gördüm. Ağacın dibinde de bu kuyu vardı. O kuyuyu orada fark ettim, öncesinde o kuyuya atarım diye hareket etmedim. O kuyuyu dahi hatırlamıyorum. Yolda giderken kuyuyu fark ettim. 100 metreden fazla kucağımda Hasret'le yürümüşümdür. Kuyunun orada yalak vardı, eli yüzümü yıkamak istedim. O sırada Hasret'i kuyuya atmak aklıma geldi."

D.B, kuyunun kapağını açmak için alet almak amacıyla köye geldiğini, ağabeyi A.B'nin atölyesinde alet aradığını anlatarak, ağabeyinin kendisine, "Çekici ne yapacaksın?" diye sorduğunu aktardı.

Sonra çekici alıp olay yerine gittiğini anlatan D.B, "Çekiçle kuyunun vidasını açtım. Sonra da Hasret'i kuyuya attım." dedi.

"Ağabeyim böyle bir şey yapacağımı bilse buna asla müsaade etmezdi." diyen D.B, kendisine verilecek her türlü cezaya razı olduğunu ifade etti.

Tutuksuz sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından verilen aradan sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık D.B'yi "çocuğa ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti.

Tutuksuz sanıklardan A.B'ye "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 2 yıl hapis cezası veren heyet, bu eylemi "yardım etme" kapsamında değerlendirerek cezayı 1 yıla düşürdü.

Diğer sanıklar N.B. ve E.S. hakkında beraat kararı verildi.

Süreç

Çaycuma ilçesi Kızılbel köyünde ikamet eden Hasret Akkuzu'nun (17) ailesinin 13 Ekim 2025'te kızları için kayıp başvurusu yapması üzerine arama çalışmalarına başlanmış, 19 Ekim'de Helvacılar köyü yakınlarındaki 4 metre derinliğindeki su kuyusunda bir ceset bulunmuştu. Akkuzu'ya ait olduğu belirlenen cenaze, Adli Tıp Kurumuna götürülmüştü.

Olaya ilişkin soruşturma kapsamında 22 Ekim 2025'te Aydın'da yakalanan D.B. tutuklanmış, gözaltına alınarak tutuklanan A.B, N.B. ve E.S. ise 3 Aralık 2025'te tahliye edilmişti.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık D.B'nin "çocuğa ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, A.B, N.B. ve E.S'nin "çocuğa ve kadına karşı kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu. Ayrıca E.S'nin, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme"den 5 yıla kadar hapsi isteniyordu.