Hasankeyf'te Uçurtma Etkinliğiyle Çocuk Haklarına Dikkat Çekildi

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde öğrenciler, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla çocuk hakları ihlallerine dikkat çekmek için uçurtma uçurdu. Etkinlikte Filistin, Gazze ve diğer bölgelerdeki hak ihlallerine vurgu yapıldı.

BATMAN'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde Ortaokul öğrencileri, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü etkinlikleri kapsamında çocuklara karşı işlenen hak ihlallerine dikkat çekmek için uçurtma uçurdu.

Batman'ın tarihi ilçesi Hasankeyf'te 'Yarım kalmış hikayelerden renkli uçurtmaların uçacağı özgür göklere' sloganıyla Hasankeyf Ortaokulu tarafından düzenlenen etkinlikte öğrenciler kısa bir oratoryo gösterisi sundu. Yüzlerini Filistin bayrakları ile boyayan öğrenciler ' Gazze, Sudan, Myanmar ve Doğu Türkistan' yazılı dövizler taşıdı. Gösterinin ardından öğrenciler uçurtmalarını gökyüzüne bıraktı.

'HAKLARI İHLAL EDİLEN ÇOCUKLAR İÇİN ETKİNLİK DÜZENLEDİK'

Hayatını kaybeden çocuklar için gökyüzüne uçurtma bıraktıklarını söyleyen Hasankeyf İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Yağmur, "Birleşmiş Milletler tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü olarak ilan edildi. Biz de özellikle Filistin'de ve tüm dünyada hakları ihlal edilen çocuklar için bir etkinlik düzenledik. Hasankeyf Ortaokulu öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle bir araya geldik. Uçurtmalarımız vardı ellerimizde. Dünyada hak ihlalleri ve hayatını kaybeden bütün çocuklar için bugün Hasankeyf'li öğrenciler uçurtmalarımı gökyüzüne bıraktılar" dedi.

'DÜNYADA HİÇBİR ÇOCUĞUN ÖLMESİNİ İSTEMİYORUZ'

Hasankeyf Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Çiçek Can ise (10), "Biz bugün Gazze'de hayatını kaybeden çocuklar için uçurtma uçurduk. Dünyada hiçbir çocuğun ölmesini istemiyoruz. Çocuklar yaşasın" diye konuştu.

'GAZZELİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM KALBİMİZDE'

Hasankeyf Ortaokulu'nda okuyan 8'inci sınıf öğrencisi Mehmet Ayhan da (13), "Okulumuzdaki arkadaşlarla beraber uçurtma şenliği yaptık. Gazze'de öldürülen çocuklar var. Onlar uçurtma uçuracağına bombaların yağmuruna tutulduğu için haksızlık var, adaletsizlik var. Şuan Gazze'li kardeşlerimiz bizim kalbimizde. Her zaman onları düşünüyoruz. Her zaman onların yanında kalacağız" şeklinde konuştu.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
