Hasankeyf'te Milli Ağaçlandırma Günü Etkinliği Düzenlendi
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Kaymakam Mehmet Ali İmrak ve birçok katılımcı fidanları toprakla buluşturdu.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.
Kaymakam Mehmet Ali İmrak ile kamu kurum amirleri, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla Dicle Mahallesi'nde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.
Etkinlikte, fidanlar toprakla buluşturuldu.
Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel