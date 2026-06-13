Batman'da İmam Abdullah'ı Anma ve AŞ Dökme etkinliği düzenlendi

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, İmam Abdullah'ı Anma ve AŞ Dökme etkinliği gerçekleştirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, kültürel mirasın yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen etkinliğe, Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Hasankeyf Belediye Başkanı Hamit Tutuş, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte, vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Açıklamada, etkinliğin yapılmasındaki desteklerinden dolayı Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'e teşekkür edildi.