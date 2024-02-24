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Hasankeyf'te Hilve Kahvesi Ziyaretçileri Büyülüyor

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Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde ziyaretçiler için kahve, kuru incir, ceviz ve keçiboynuzu ile hazırlanan karışıma bal ve süt eklenerek "Hilve" kahvesi hazırlanıyor. Hilve kahvesi, tatlı aromasıyla diğer kahve çeşitlerinden ayrılıyor ve Hasankeyf'in simgesi haline gelmiştir.

Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde ziyaretçiler için kahve, kuru incir, ceviz ve keçiboynuzu ile hazırlanan karışıma bal ve süt eklenerek "Hilve" kahvesi hazırlanıyor.

Tarihi Hasankeyf ilçesinde farklı bir aromaya sahip olan "Hilve" için kahvenin yanı sıra öğütülmüş kuru incir, ceviz ve keçiboynuzu kullanılıyor. Bu şekilde hazırlanan karışımla, süt ve bal eklenerek bakır cezvede kısık ateşte veya közde kahve yapılıyor.

Hasankeyf'te esnaf Özgür Dağtekin (32), birçok yörenin kendine özgü kahvesi olduğunu, Hasankeyf yöresinde de Hilve kahvesinin yapıldığını söyledi.

Hilve kahvesini özenle hazırladıklarını kaydeden Dağtekin, "Hepsinin bir ölçeği var. Ölçeği kaçırırsak tadı farklılaşır. Onun için özenle karışımımızı hazırlıyoruz. Hazırlanan karışımı burada paketleyip gelen müşterilerimize veriyoruz." dedi.

Ömer Faruk Cihan (30) da, ilçede kahve satışı yaptığını, Hilve'nin diğer kahve çeşitlerine göre daha tatlı olduğunu belirterek, tarihi ilçeyi ziyaret edenlere bu kahvenin ikram edildiğini dile getirdi.

Almanya'dan ilçeyi ziyarete gelen Muhammed Halil Şahin, ilk defa içtiği Hilve kahvesini çok beğendiğini kaydederek, "Dicle Nehri'ne karşı bu kahveyi içmek çok güzel oldu. Hasankeyf'e gelen herkesin bu kahveden tatmasını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

İlçede öğretmenlik yapan Mehmet Emin Şimşek, ziyaretçilerin Hilve kahvesi içmeden ilçeden ayrılmadığını kaydederek, "Hasankeyf'te yaşayan insanlar bu kahveyi sürekli içer. Tadına da doyum olmaz. Hasankeyf insanının sevgisi bu kahvenin içerisindedir." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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