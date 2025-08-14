Hasankeyf'te Asfalt Çalışmaları Başladı
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, Hasankeyf Kalesi ve Şaab Vadisi yolunda 9 kilometrelik asfalt çalışmalarına başlandığı duyuruldu. Kaymakam Mehmet Ali İmrak, çalışmaları yerinde inceleyip bilgi aldı.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde kale ve Şaab Vadisi yolunda asfalt çalışmalarına başlandı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Hasankeyf Kalesi ve Şaab Vadisi yolunda asfalt çalışmalarına başlandı.
9 kilometrelik yolun kısa sürede tamamlanıp hizmete açılması hedefleniyor.
Kaymakam Mehmet Ali İmrak, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel