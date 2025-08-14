Hasankeyf'te Asfalt Çalışmaları Başladı

Güncelleme:
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, Hasankeyf Kalesi ve Şaab Vadisi yolunda 9 kilometrelik asfalt çalışmalarına başlandığı duyuruldu. Kaymakam Mehmet Ali İmrak, çalışmaları yerinde inceleyip bilgi aldı.

9 kilometrelik yolun kısa sürede tamamlanıp hizmete açılması hedefleniyor.

Kaymakam Mehmet Ali İmrak, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
