Hasankeyf Kaymakamı İmrak köy ziyaretlerinde bulundu

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak kırsalda vatandaşlarla bir araya geldi.

Batman Vali Yardımcılığı görevine atanan İmrak, veda ziyaretleri kapsamında ilçeye bağlı Gaziler, Güneşli, Palamut ve Yolüstü köylerini ziyaret etti.

Vatandaşlarla bir araya gelerek köylerin ihtiyaç ve taleplerini dinleyen İmrak, görev süresi boyunca kendisine gösterilen ilgi ve destekten dolayı köy sakinlerine teşekkür etti.