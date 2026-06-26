Haberler

Hasankeyf Kaymakamı İmrak köy ziyaretlerinde bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman Vali Yardımcılığına atanan Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, veda ziyaretleri kapsamında kırsal köyleri gezerek vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinledi, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak kırsalda vatandaşlarla bir araya geldi.

Batman Vali Yardımcılığı görevine atanan İmrak, veda ziyaretleri kapsamında ilçeye bağlı Gaziler, Güneşli, Palamut ve Yolüstü köylerini ziyaret etti.

Vatandaşlarla bir araya gelerek köylerin ihtiyaç ve taleplerini dinleyen İmrak, görev süresi boyunca kendisine gösterilen ilgi ve destekten dolayı köy sakinlerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Şahin Seçen
Türkiye'den çifte depremin yıktığı Venezuela'ya yardım eli

Ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı, Türkiye hemen harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otonom araçlar için fren pedalı zorunluluğu kaldırılıyor

Ezber bozan karar! Araçlardan bu aksam kaldırılıyor
Tatildeyken imzayı attı! Cemre Baysel'in yeni partneri belli oldu

Teklif üstüne teklif alıyordu! Yeni partneri belli oldu
Azerbaycanlı spikerden Barış Alper'e sert tepki! Kaçan gole canlı yayında isyan etti

Azerbaycanlı spikerden Barış Alper'e olay sözler
Venezuela depreminde kayıp sayısı inanılmaz! Yıkım uydu görüntülerine yansıdı

Depremde kayıp sayısı inanılmaz! Yıkım uzaydan görüntülendi
Nihat Kahveci ABD maçından sonra canlı yayında sinir krizi geçirdi

ABD maçından sonra canlı yayında sinir krizi geçirdi
ABD teknik direktörü Mauricio Pochettino'dan A Milli Takım'a olay sözler

Bu görüntüler için söyledikleri olay yaratır
Arda Güler: Drama yapmayalım, kötü oynadık ve elendik

Çıkıp cesurca konuştu! Söylediklerine beğeni yağıyor