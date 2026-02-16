Haberler

Hasankeyf'te "Okul Liderliği Eğitim Programı" düzenlendi

Hasankeyf'te 'Okul Liderliği Eğitim Programı' düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde ortaokul müdürlerine yönelik gerçekleştirilen 'Okul Liderliği Eğitimi Programı' kapsamında liderlik, stratejik düşünme ve takım çalışması gibi konular ele alındı.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde ortaokul müdürlerine yönelik "Okul Liderliği Eğitimi Programı" gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce ilçedeki Batman Üniversitesi Turizm Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda yapıldı.

Programda, "müfredat liderliği", "stratejik düşünme", "vizyon belirleme", "değişim yönetimi", "planlama", "yenilik geliştirme", "uygulama-izleme ve değerlendirme", "organizasyonel liderlikte iletişim ve motivasyon" ile "iş birliği ve takım çalışması" konuları ele alındı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, yaptığı açıklamada, liderliğin yalnızca yönetmek değil, aynı zamanda yön gösterici ve ilham verici bir süreç olduğunu belirtti.

Okulların niteliğini artırmanın güçlü liderlik anlayışından geçtiğini vurgulayan Ciğer, programın gerçekleştirilmesine katkı sunanlara teşekkür etti.

Programa, Hasankeyf İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Yağmur, kurum amirleri ve ortaokul müdürleri katıldı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif: Biz hazırız

İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif: Biz buna hazırız
17 milyon emeklinin gözü bu rakamda! İşte masadaki zam oranı

17 milyon emeklinin gözü bu rakamda! İşte masadaki zam oranı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tartışma yaratan görüntüler! Herkes Ancelotti'yi konuşuyor

Tartışma yaratan görüntüler! Bütün dünya onu konuşuyor
TikTok yayını facia ile bitti

TikTok yayını facia ile bitti
Arda Kural sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafta son haliyle dikkat çekti

Yerli Leonardo Dicaprio'nun yeni halini görünce inanamayacaksınız
Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadını şaşırtan olay: Şaka sandım, hala şoktayım

Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadını şaşırtan olay
Tartışma yaratan görüntüler! Herkes Ancelotti'yi konuşuyor

Tartışma yaratan görüntüler! Bütün dünya onu konuşuyor
İran istihbaratı duyurdu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar

Gizli anlaşma ifşa oldu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Amatör maçta büyük skandal! Hakeme bisiklet atıp bayılttılar

En sonunda bunu da gördük! Hakeme bisiklet attıp bayılttılar