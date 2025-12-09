"Küresel Medyada Filistinliler" kitabı yayımlandı

Anadolu Ajansı (AA) Dış Haberler Başmuhabiri Hasan Tosun'un kaleme aldığı ve küresel ana akım medyanın Filistin'e ilişkin gerçekliği nasıl çarpıttığını derinlemesine analiz eden "Küresel Medyada Filistinliler" adlı kitabı, AA Kitap tarafından yayımlandı.

AA Kitap'ın Ekim 2025'te okurla buluşturduğu, "Küresel Medyada Filistinliler" adlı eser, hem İsrail'in Filistin'de işlediği suçları hem de bu suçların medya kuruluşları tarafından nasıl aklandığını tüm açıklığıyla ortaya koyuyor.

Kitap, haberler aracılığıyla nasıl tek boyutlu ve İsrail yanlısı bir anlatı inşa edildiğini, bu yapay gerçekliğin zihinlerde nasıl bir etki bıraktığını tarihsel bir çerçeve içinde ele alıyor.

Gazeteci Tosun, kitabının ortaya çıkışı ve içeriği hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve bu saldırıların küresel medyadaki yansımalarını en başından itibaren takip ettiğini belirten Tosun, medya kuruluşlarının Filistinlilerin haklı mücadelesini yeterince aktarmadığını ya da çarpıtarak gerçekliği ters yüz ettiğini söyledi.

Tosun, bu kapsamda 1,5 yıl boyunca arşivlediği bilgi ve belgeleri derli toplu hale getirerek kitaplaştırdığını ifade etti.

İsrail'in Filistin topraklarını işgal ettiğini belirten Tosun, küresel ana akım medya kuruluşlarının ise zihinleri işgal ettiğini savundu.

BBC, CNN, Washington Post, Wall Street Journal, Reuters ve New York Times gibi kuruluşların İsrail'in 1948'den beri Filistin topraklarında sürdürdüğü işgalleri, katliamları ve savaş suçlarını gizlediğini ve çarpıttığını vurgulayan Tosun, "Bu medya kuruluşları, işgal gerçeğini perdeleyen, saldırıları 'çatışma' olarak niteleyen, sivillere yönelik şiddeti bağlamından koparan bir söylem üretti. Bu yaklaşım yalnızca kamuoyunun gerçekleri anlamasını engellemekle kalmadı, aynı zamanda Filistin halkının yaşadığı acıların küresel ölçekte hak ettiği desteği bulmasını da önledi." değerlendirmesinde bulundu.

Tosun, kitabını hem bir gazeteci tanıklığı hem de ahlaki bir sorumluluk duygusuyla kaleme aldığını aktararak, "Temel amacım Filistin konusunda manipüle edilen anlatıları ortaya çıkarmak, sesi duyurulmayan Filistinlilerin sesi olmak, örtbas edilmek istenen gerçekleri kayıt altına almak ve Filistin halkının adalet mücadelesine katkı sunmaktır." diye konuştu.

"AA, Filistinlilerin haklarını savunmada aktif rol oynadı"

Küresel ana akım medyanın aksine Anadolu Ajansının yayınladığı haberler ve bastırdığı "Kanıt", "Tanık" ve "Sanık" kitaplarıyla hem Filistinlilerin sesini duyurma hem de İsrail'in işlediği suçları ortaya koyma konusunda önemli bir görev üstlendiğinin altını çizen Tosun, " Anadolu Ajansı, toprakları işgal edilen, öldürülen ve hakları yok sayılan Filistinlilerin yaşadıklarını dünya kamuoyuna duyurmada aktif rol oynadı. Ayrıca İsrail'in işlediği suçların araştırılması ve sorumluların yargılanması için uluslararası kurumlara önemli bilgi ve belgeler sağladı. Böylece Anadolu Ajansı, hak ve adalet temelli yayınlarıyla uluslararası alanda güvenilen bir kaynak olarak öne çıktı." şeklinde konuştu.

"Küresel medya, Gazze'deki soykırımın suç ortağıdır"

Mevcut uluslararası düzende bir ülkenin medya desteği olmadan soykırım gerçekleştirmesinin imkansız olduğunu vurgulayan Tosun, şunları kaydetti:

"Filistin'deki işgale 'işgal' demekten kaçınan ve işgale karşı direnişi 'terör' olarak yaftalayan medya, daha fazla masum insanın ölümüne neden oldu, şiddetin, zulmün ve suçun parçası haline geldi. Medya etiğinin tüm ilkelerini ihlal eden küresel medya, Filistin'deki insan hakları ihlallerini ve soykırımı perdeleyerek bu ağır suçun bir parçası haline geldi. Ruanda ve Nürnberg'de verilen kararlara göre küresel medya, Gazze'deki soykırımın suç ortağıdır."

Tosun, İsrail'in sözcülüğüne soyunan medya kuruluşlarının medya etiğini ihlal ettiğine dikkati çekerek, "Küresel medya, İsrail propagandasının aracı olmaktan ve Filistinlilerin acılarını perdelemekten vazgeçmeli. Medya, İsrail'in işlediği savaş suçlarını görünür kılan bir haberciliği benimsemeli, gerçekleri çarpıtan, zalimi savunan, suçları aklayan ve soykırıma zemin hazırlayan içerikler üretmekten kesinlikle kaçınmalıdır." dedi.