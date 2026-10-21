Hasan Paşa Vakfının hayır şartı Kapıkule'de 321 yıl sonra yerine getirildi

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Antakya'da 1705 yılında Hasan Paşa tarafından kurulan Hasan Paşa Vakfının yolların güvenliğini sağlayan devlet görevlilerine yemek verilmesini öngören hayır şartı, 321 yıl sonra Edirne'de yerine getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülen "1001 Hayır Hizmeti Projesi" kapsamında Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından polis ve jandarma personeline öğle yemeği ikram edildi.

Hasan Paşa'nın kurduğu vakfın senedinde yer alan, yolların güvenliğini sağlayan devlet görevlilerine kumanya verilmesine ilişkin hayır şartı, 2026 yılında yeniden hayata geçirildi.

Bu kapsamda vakfiye şartına uygun olarak hazırlatılan yemekler, Kapıkule Jandarma Karakol Komutanlığı ile Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kapıkule Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünde görevli personele dağıtıldı.

Kaynak: AA