Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü coşkusu

HASAN Kalyoncu Üniversitesi'nde (HKÜ) 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen 'Cumhuriyetin Işığında Öğretmenin Bir Günü' temalı kutlama programı, coşku ve duygu dolu anlara sahne oldu.

Program Eğitim Fakültesi koordinatörlüğünde HKÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde saygı duruşu ve Özel Eğitim Topluluğu öğrencilerinin işaret dili ile İstiklal Marşı'nı seslendirmeleriyle başladı. Programa Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kalyon Vakfı Başkanı Reyhan Kalyoncu, HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Latife Özaydın, eğitim yöneticileri, öğretim üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

' Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Mezunu Öğretmenlerden Haber Var' konulu video kolaj gösteriminin gerçekleştirildiği programda Aybüke Yalçın, Necmettin Yılmaz ve Ayşenur Alkan başta olmak üzere tüm şehit öğretmenler minnet ve şükranla anıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Kalyon Vakfı Başkanı Reyhan Kalyoncu, sadece bir günü değil; umutları büyüten, gönlü ısıtan, geleceğe dair inancı tazeleyen büyük bir aileyi kutlamak üzere bir arada olduklarını vurgulayarak "Bu salonu dolduran sıcaklık ve heyecan, ülkemizin yarınlarına dair duyduğumuz güçlü inancın en parlak işaretidir. Onun için öğretmenlerimiz var olsun, yaydıkları ışık daim olsun" dedi.

Kalyoncu, programın devamında katılacağı fidan dikimi törenine de değinerek sözlerine şöyle devam etti:

"Kalyon Vakfı olarak diktiğimiz 11 milyon fidana, bugün Kilis'te 10 bin zeytin ve fıstık fidanı daha ekliyoruz. Bu fidanları üniversitemizin değerli hocaları adına dikiyoruz. Öğretmenler günü anısına böyle bir armağan sunmaktan onur duyuyoruz."

HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan ise konuşmasında, öğretmenliğin Türkiye'nin geleceğini şekillendiren en güçlü meslek olduğuna bu bağlamda da üniversitenin eğitimdeki güçlü kadrosuna ve mezunlarının başarısına dikkat çekerek " Hasan Kalyoncu Üniversitesi, kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin en nitelikli öğretmen adaylarını yetiştirmeyi sürdürüyor. Mezunlarımızın ülkenin dört bir yanında ortaya koyduğu başarı, bizlere gurur vermektedir" diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin da konuşmasında "Bugün nasıl bir çocuk yetiştirdiğimiz çok önemli" diyerek eğitimin ve değerler bilincinin altını çizdi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi akademisyenlerine teşekkür eden Şahin, Avrupa'nın en büyük engelli merkezinin kurulmasında üniversitenin önemli katkı sağladığını belirterek "Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin yapmak istediği her şeyin altına Fatma Şahin olarak imzamı atıyorum" ifadelerini kullandı.

Program müzik dinletisi, halk oyunları gösterisi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.