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Hasada sayılı günler kala binlerce dönüm domates kurudu

Hasada sayılı günler kala binlerce dönüm domates kurudu Büyük zarara uğrayan üretici kara kara düşünüyor Bursa'da üreticilerin hasat etmeye hazırlandığı binlerce dönüm domates kurudu.

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Hasada sayılı günler kala binlerce dönüm domates kurudu

Büyük zarara uğrayan üretici kara kara düşünüyor

BURSA - Bursa'da üreticilerin hasat etmeye hazırlandığı binlerce dönüm domates kurudu. Üreticiler kara kara düşünüyor.

Mustafakemalpaşa ilçesinin çok sayıda köyünde binlerce dönüm alandaki salçalık domatesler kurudu. Mart ayından itibaren gözü gibi baktıkları dönümünde 8 ila 10 bin lira arasında masraf ettikleri domateslerini hasat etmeye hazırlanan çiftçiler domateslerinin kurumasıyla ne yapacağını şaşırdı. Domateslerin üreticilerin ürünlerini sulamak için kullandığı suda bulunan kimyasallardan dolayı kuruduğu tahmil ediliyor. Ürünleri kuruyan üreticilerin şikayeti üzerine domateslerden ve topraktan numune alınarak tahlil için laboratuvara gönderildi. Artan üretim maliyetleri sebebiyle zor günler yaşayan üreticiler yetkili kurumlardan yardım bekliyor.

Yavelli köyünde üreticilik yapan Ersin Demir, "Mart ayından itibaren çocuk gibi bakılan domatesler kurumaya başladı. Domateslerde yaprak kalmadığı için meyveler güneş gördüğü için zarar görüyor. Bir dönüm domatesin 8 ila 10 bin lira arasında üretim maliyeti var tam hasat etmeye başlanacağı zaman ürünlerimiz zarar gördü. Domateslerin ürünlerimizi suladığımız suda bulunan kimyasallar sebebiyle kuruduğunu tahmin ediyoruz. Gerekli numuneler alındı, inceleme yapılacak, biz kullandığımız bu suyu parayla alıyoruz, sudan dolayı ürünlerimiz kuruyunca büyük üzüntü yaşıyoruz. Bu duruma çare istiyoruz" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Burak Türker - Güncel

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