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Harvard Üniversitesi'nde silah sesleri

Harvard Üniversitesi'nde silah sesleri
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ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Harvard Üniversitesi'nin kampüsünde silah sesleri duyuldu. Yaşanan olay nedeniyle kısa panik yaşanırken; öğrencilere gönderilen mesajda polisin, "Harvard Square" metro istasyonunun yakınlarında bir şüpheliyi aradığı bilgisine yer verildi.

ABD'de bulunan Harvard Üniversitesi'nin kampüsünde silah sesi duyulması üzerine üniversite çalışanları ve öğrencilerine yönelik güvenlik tedbirleri alındı.

ABD'deki Massachusetts eyaletinde bulunan Harvard Üniversitesinin kampüsünde yer alan metro istasyonunda silah sesi duyulmasının ardından okul yönetimi, e-posta ile uyarı mesajı paylaştı.

KISA SÜRELİ PANİK

Öğrencilere ve personele gönderilen e-postada, bir süreliğine herkesin yerinde kalması, bulundukları yerden dışarı çıkmaması istenirken, metroyu kullanan yolcuların bir kısmı güvenlik gerekçesiyle servis otobüslerine yönlendirildi.

Uyarı mesajında, polisin, "Harvard Square" metro istasyonunun yakınlarında bir şüpheliyi aradığı bilgisine yer verildi.

Mesajda, olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi. Söz konusu gelişme, okula yakın bölgedeki metro seferlerinde gecikmeye neden oldu.

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Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
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