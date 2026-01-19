Haberler

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güllüoğlu AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Güncelleme:
Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu, Anadolu Ajansı'nın 2025 yılına ait fotoğraflarının yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları değerlendirdi.

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu, Anadolu Ajansının (AA) 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğraflarının yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Güllüoğlu, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2025 yılında çektiği, Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafı inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" fotoğrafını seçen Güllüoğlu, "Portre" kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" başlıklı fotoğraf karesini tercih etti.

"Haber" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Güneşten kopan" fotoğrafına oy veren Güllüoğlu, "Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Mustafa Kılıç'ın "Sürü", "Günlük Hayat"ta Valeria Mongelli'nin "Sevgi hortumu" karesini oyladı.

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
