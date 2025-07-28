Harran Üniversitesi'nde Başka Başına Köpek Saldırısı: 2 Ceylan Öldürüldü

Harran Üniversitesi'nde Başka Başına Köpek Saldırısı: 2 Ceylan Öldürüldü
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Harran Üniversitesi'nde başıboş köpekler, kampüste koruma altında tutulan 2 ceylanı öldürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ŞANLIURFA Harran Üniversitesi'nde başıboş köpekler, kampüste özel alanda koruma altında tutulan 2 ceylanı öldürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'nde meydana geldi. Üniversite yönetimi 5 yıl önce nesli tükenme tehlikesi altında olan ceylanların üreyerek, çoğalması için özel bir alan oluşturdu. Üniversite yönetimi, 2 yıl önce sayıları artınca bakımını yapamadığı gerekçesiyle ceylanları Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü'ne teslim etti. Ceylanlardan bazıları doğaya salınırken, bazıları bakım merkezinde tutuldu. Harran Üniversitesi, geçen yıl ceylanlardan 2 tanesinin iade edilmesini istedi. Kampüs içerisindeki çitlerle çevrili alan içerisinde bulunan 2 ceylan, sabah saatlerinde başıboş köpeklerin saldırısında öldü.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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